Иран анонсировал запуск новых центрифуг для обогащения урана в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) объявила о скором введении в эксплуатацию значительного количества новых центрифуг для обогащения урана в ответ на антииранскую резолюцию, принятую 21 ноября Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.

"Профильные структуры Ирана на различных уровнях ранее предупреждали, что принятие любых мер, направленных на конфронтацию, и использование Совета управляющих [МАГАТЭ] для продвижения незаконных, политически мотивированных заявлений столкнется с ответными мерами. <...> В связи с этим глава ОАЭИ распорядилась принять соответствующие меры, в том числе запустить значительное количество новых передовых центрифуг разного типа", – заявил МИД Ирана.

Телеканал SNN сообщил, что Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ начал установку на своих ядерных объектах газовых центрифуг, представляющих три новых поколения, по разделению изотопов урана. Это позволит ему существенно нарастить запасы обогащенного ядерного топлива.

Совет управляющих МАГАТЭ принял 21 резолюцию, в которой раскритиковал Иран за недостаточное сотрудничество с агентством. Резолюция призывает Иран улучшить сотрудничество с агентством. В документе также прописана просьба к МАГАТЭ подготовить подробный доклад по Ирану к весне 2025 года. Резолюция принята 19 голосами "за", 3 страны проголосовали против, еще 12 воздержались.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил по этому поводу: "Совет управляющих МАГАТЭ принял важную резолюцию, поручив МАГАТЭ подготовить всеобъемлющую оценку всех ядерных нарушений со стороны Ирана. Погоня Ирана за атомной бомбой должна быть остановлена, и для этого миру необходимо усилить давление на иранский режим. Принятая резолюция является важной частью дипломатических усилий по предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия".