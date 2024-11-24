Стрельба около посольства Израиля в Иордании: нападавший убит, ранены трое полицейских
время публикации: 24 ноября 2024 г., 03:23 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 05:30
В ночь на 24 ноября поступило сообщение о стрельбе около посольства Израиля в Аммане (столице Иордании). Телеканал "Аль-Арабия" передал, что улицы около дипмиссии, в районе Рабия, блокированы, на месте происшествия находятся машины скорой помощи. Власти призвали местных жителей оставаться в домах.
Позже, как передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности, стало известно, что около посольства был застрелен вооруженный человек, трое полицейских получили ранения в перестрелке.
Ранее около посольства Израиля в Аммане неоднократно проходили массовые акции протеста.
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