В Иордании продолжаются антиизраильские демонстрации, более 200 их участников ожидают суда

Пятый вечер подряд в столице Иордании, недалеко от посольства Израиля, проходят антиизраильские демонстрации.

В четверг, 28 марта, по оценкам иорданских СМИ, в демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек.

Участники этой демонстрации требуют от правительства Иордании принять практические меры, чтобы "остановить израильскую агрессию против палестинского народа". Они требуют отменить все соглашения с Израилем, включая мирный договор (соглашение Вади-Арба), газовое соглашение, а также запретить сухопутную доставку грузов из стран Персидского залива через территорию Иордании, а также запретить экспорт овощей.

По информации сайта Jo24.net, 13 участников демонстраций были арестованы. Губернатор Аммана постановил, что из-под ареста они могут быть отпущены только под залог в виде недвижимости или транспортного средства в дополнение к сбору в размере 150 динаров.

С начала проведения протестов были задержаны еще 200 человек, ожидается, что им будут предъявлены обвинения и дела будут переданы в суд.