Иранские власти сообщили об отражении масштабной кибератаки

Управление информационной безопасности Ирана сообщило о масштабной хакерской атаке, направленной против более, чем 100 иранских организаций, государственных и частных компаний.

Как утверждается, атакующие использовали американские, британские и голландские IP. Их целью был вывод из строя различных инфраструктур. Каких именно – не сообщается. В управлении отмечают, что атака была выявлена на раннем этапе, что позволило отразить удар.

Согласно иранским источникам, атака была проведена в последние дни. Блогер Аба Али, специализирующийся на ближневосточных вопросах, выражает сомнение, что удар удалось полностью отразить.