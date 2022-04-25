Перед ракетным обстрелом израильской территории Насралла выступил с речь о "ночи Судьбы"

Вечером 24 апреля лидер ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла выступал с речь, посвященной "Лэйла аль-Кадр" ("Ночи Судьбы") – дате месяца Рамадан, когда, согласно исламской традиции, пророку Мухаммаду был ниспослан Коран.

"Сегодня вечером мы – гости Аллаха... Сегодня вечером у нас есть шанс возродиться снова... Сегодня мы начнем новую жизнь, мы открываем новую страницу с Аллахом", – говорил Насралла, подчеркивая уникальность момента (текст приводится по публикации блогера "Абу Али").

Вскоре после этого был осуществлен ракетный обстрел израильской территории из южного Ливана (первый с августа 2021 года).

"Хизбалла" не брала на себя ответственность за этот обстрел.