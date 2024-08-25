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Министр обороны США: "Мы защитим Израиль от атак со стороны Ирана и его сателлитов"

время публикации: 25 августа 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 12:19
Министр обороны США: "Мы защитим Израиль от атак со стороны Ирана и его сателлитов"
Miriam Alster/Flash90

Министр обороны Израиля провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Беседа состоялась после того, как израильские ВВС нанесли превентивный удар по ракетной инфраструктуре террористической группировки "Хизбалла".

Галлант сообщил своему собеседнику, что целью атаки было сорвать неизбежный удар "Хизбаллы" по Израилю. "Мы следим за происходящим в Бейруте и полны решимости использовать всю нашу мощь для защиты израильских граждан", – заявил он.

Остин подчеркнул обязательства США по защите Израиля от любых атак со стороны Ирана и его региональных сателлитов. Политики также обсудили необходимость предотвращения региональной войны.

Напомним, что США и их региональные союзники, в первую очередь Иордания, сыграли ключевую роль в отражении первого в истории иранского удара по Израилю, 13-14 апреля 2024 года. Иран задействовал более 300 ракет и беспилотников. Почти все они были сбиты еще до проникновения в воздушное пространство Израиля.

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