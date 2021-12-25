Вице-президент Ирана заявил, что Тегеран не намерен превышать уровень обогащения урана в 60%

Глава иранской Организации по атомной энергии, вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран не намерен превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если стороны переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои санкции, сообщает российское агентство РИА Новости.

"Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня. Вся наша атомная деятельность проходит в рамках соглашений, уставов и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", – сказал Эслами.

Напомним, что 5 ноября иранские государственные СМИ опубликовали заявление представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди о том, что Исламская республика увеличила свои запасы урана с уровнем обогащения 60% до 25 килограммов. В заявлении Камалванди подчеркивалось, что ни одна другая страна, не обладающая ядерным оружием, не располагает подобными запасами урана с таким уровнем обогащения. 17 ноября специалисты МАГАТЭ опубликовали отчет, в котором сообщалось, что запасы урана, обогащенного до 60%, достигли в Иране 17,7 килограмм.

Специалисты отмечают, что Иран имеет достаточно обогащенного урана для создания первой атомной бомбы.