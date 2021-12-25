Саудовская Аравия и йеменские хуситы заявляют об обстрелах и жертвах

В ночь на субботу, 25 декабря, саудовское государственное агентство SPA сообщило, что в результате обстрела йеменскими хуситами саудовского города Джизан погибли подданный Саудовской Аравии и гражданин Йемена. Отмечается, что еще семь жителей Джизана были ранены, повреждены 12 автомобилей и несколько зданий.

В свою очередь, телеканал "Аль-Масира", контролируемый йеменскими хуситами, передал, что ВВС саудовской коалиции нанесли удары по объекту, принадлежащему этой телекоммуникационной компании, в Эль-Махуите, в результате чего погибли женщина и ребенок, еще семь человек получили ранения.

Напомним, что в ночь на 24 декабря военно-воздушные силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по целям в столице Йемена Сане. Атака была осуществлена после истечения срока исполнения ультиматума о вывозе оружия с территории стадиона "Аль-Таура", об этом сообщал телеканал "Аль-Ихбария". По данным саудовской разведки, хуситы переместили оружие со стадиона в лагерь снабжения в центре Саны. Именно этот лагерь стал целью авиаударов. Всего было атаковано девять целей. Если бы оружие не было перемещено, ВВС коалиции атаковали бы стадион "Аль-Таура", где находится, помимо прочего, тренировочная база национальной футбольной сборной Йемена. Лидер хуситской группировки "Ансар Алла" Мухаммад Али аль-Хуси ранее утверждал, что оружия на стадионе "Аль-Таура" нет, призывал ООН провести инспекцию и сравнивал атаки саудовской коалиции с ударами израильской армии по сектору Газы.

Военные аналитики отмечают, что в последнее время саудовская коалиция действительно взяла на вооружение тактику ЦАХАЛа: сначала противника предупреждают о цели на гражданском объекте (складе оружия, военном штабе и т.п.), затем – после некоторой паузы – наносится удар. Такая тактика позволяет сократить жертвы среди мирного населения.