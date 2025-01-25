В Йемене хуситами арестованы семь сотрудников ООН
время публикации: 25 января 2025 г., 06:08 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 06:13
В Сане, столице Йемена, хуситские службы безопасности арестовали семерых сотрудников ООН. Об этом объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, потребовавший их "немедленного и безоговорочного освобождения".
После этого инцидента ООН объявила о прекращении передвижения своих сотрудников в районах, контролируемых хуситами.
"Продолжающиеся нападения на персонал и партнеров ООН негативно сказываются на нашей способности помогать миллионам нуждающихся людей в Йемене, – заявил Гутерриш. – Хуситы должны выполнить свои предыдущие обязательства и действовать в интересах йеменского народа и общих усилий по достижению мира в Йемене".