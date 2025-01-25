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Ближний Восток

В Йемене хуситами арестованы семь сотрудников ООН

Йемен
Хуситы
ООН
время публикации: 25 января 2025 г., 06:08 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 06:13
В Йемене хуситами арестованы семь сотрудников ООН
AP Photo/Osamah Abdulrahman

В Сане, столице Йемена, хуситские службы безопасности арестовали семерых сотрудников ООН. Об этом объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, потребовавший их "немедленного и безоговорочного освобождения".

После этого инцидента ООН объявила о прекращении передвижения своих сотрудников в районах, контролируемых хуситами.

"Продолжающиеся нападения на персонал и партнеров ООН негативно сказываются на нашей способности помогать миллионам нуждающихся людей в Йемене, – заявил Гутерриш. – Хуситы должны выполнить свои предыдущие обязательства и действовать в интересах йеменского народа и общих усилий по достижению мира в Йемене".

Ближний Восток
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