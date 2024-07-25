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Ближний Восток

Centcom: в Йемене уничтожена установка для запуска БПЛА, принадлежащая хуситам

время публикации: 25 июля 2024 г., 23:58 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 23:58
Centcom: в Йемене уничтожена установка для запуска БПЛА, принадлежащая хуситам
AP Photo/Susan Walsh

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило, что за последние сутки американскими военными в Йемене была успешно уничтожена установка для запуска беспилотного аппарата иранского производства.

"Было установлено, что установка представляет непосредственную угрозу США, коалиционным силам и торговым судам в регионе. Эти действия были предприняты для повышения безопасности в международных водах", – говорится в сообщении.

Вечером 25 июля в йеменских источниках появились сообщения о взрывах в порту Ходейда. Эта приписывалась силам американо-британской коалиции.

Ближний Восток
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