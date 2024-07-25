Centcom: в Йемене уничтожена установка для запуска БПЛА, принадлежащая хуситам

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило, что за последние сутки американскими военными в Йемене была успешно уничтожена установка для запуска беспилотного аппарата иранского производства.

"Было установлено, что установка представляет непосредственную угрозу США, коалиционным силам и торговым судам в регионе. Эти действия были предприняты для повышения безопасности в международных водах", – говорится в сообщении.

Вечером 25 июля в йеменских источниках появились сообщения о взрывах в порту Ходейда. Эта приписывалась силам американо-британской коалиции.