Йеменские СМИ: самолеты армий США и Великобритании нанесли удары по Ходейде

Вечером 25 июля в йеменских источниках появились сообщения о взрывах в портовом городе Ходейда.

Эта атака приписывается силам американо-британской коалиции.

Сообщается, что удары были нанесены как минимум по пяти целям в районе порта.

Об ущербе и погибших не сообщается.