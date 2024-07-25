Йеменские СМИ: самолеты армий США и Великобритании нанесли удары по Ходейде
время публикации: 25 июля 2024 г., 20:24 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 20:24
Вечером 25 июля в йеменских источниках появились сообщения о взрывах в портовом городе Ходейда.
Эта атака приписывается силам американо-британской коалиции.
Сообщается, что удары были нанесены как минимум по пяти целям в районе порта.
Об ущербе и погибших не сообщается.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2024