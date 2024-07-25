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Ближний Восток

Йеменские СМИ: самолеты армий США и Великобритании нанесли удары по Ходейде

время публикации: 25 июля 2024 г., 20:24 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 20:24
Йеменские СМИ: самолеты армий США и Великобритании нанесли удары по Ходейде
AP Photo/Bernat Armangue

Вечером 25 июля в йеменских источниках появились сообщения о взрывах в портовом городе Ходейда.

Эта атака приписывается силам американо-британской коалиции.

Сообщается, что удары были нанесены как минимум по пяти целям в районе порта.

Об ущербе и погибших не сообщается.

Ближний Восток
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