Нетаниягу в речи перед Конгрессом: "Это битва цивилизации против варварства"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил в среду, 24 июля, перед Конгрессом США. Конгрессмены встретили израильского премьера овациями, по дороге к трибуне Нетаниягу здоровался с американскими политиками и обменивался рукопожатиями. На лацканах пиджака премьера были два значка – один с американским и израильским флагами, второй – с желтой ленточкой, символизирующий борьбу за освобождение похищенных 7 октября израильтян.

"Я хотел бы поблагодарить вас за великую честь – выступить перед вами в четвертый раз. Сегодня мы находимся на перекрестке истории. Израиль ведет борьбу с террором, при поддержке США и других наших друзей и союзников, – заявил Нетаниягу. – И это не битва цивилизаций, это борьба варварства и цивилизации. В этой борьбе США и Израиль должны быть вместе, потому что когда мы вместе, происходит одно: мы побеждаем, а они проигрывают. И я могу уверить вас: мы победим".

"Как 11 сентября 2001 года, 7 октября стал для израильтян днем, переломившим историю. Это был выходной день, праздник Симхат Тора, многие молодые люди отдыхали на фестивалях, дети спали в своих кроватях, и райская тишина обратилась адом. 3000 террористов ХАМАСа прорвались на территорию Израиля, убивая израильтян и граждан других стран, включая граждан США. Они убивали женщин, детей, мужчин, они убивали детей на глазах у родителей и родителей на глазах у детей".

"Они похитили более двух сотен израильтян. Ноа Аргамани, одна из освобожденных нашей армией заложниц, находится сейчас здесь, рядом с моей женой Сарой. Несколько месяцев назад я встретился с ее мамой, и она сказала мне, что ее последнее желание – а Лиора умирала от рака – увидеть свою дочь живой. Через два месяца наши бойцы провели дерзкую спецоперацию, освободив Ноа и еще троих заложников. Ноа смогла воссоединиться со своей матерью Лиорой, исполняя ее мечту. Сегодня Ноа здесь, с нами. Спасибо ей за это".

"Многие израильтяне тоже вместе с нами здесь – Элиягу Бибас, дедушка чудесных рыжеволосых малышей, которые вместе с родителями были захвачены террористами ХАМАСа. Вдумайтесь только – дети-заложники!"

"Я стою здесь перед вами, и я даю это обещание: я не успокоюсь, пока все наши заложники, все ваши близкие не вернутся домой. Все они. В те самые минуты, когда мы говорим, предпринимаются усилия по освобождению заложников – с максимально возможной осторожностью, в эти самые минуты. Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена за его усилия по освобождению заложников. Я хочу поблагодарить Джо Байдена за то, что в тот самый черный день он одним из первых осудил ХАМАС, назвав его деяния чистым злом. Мы с президентом Байденом знакомы около 40 лет, и я хочу поблагодарить его за полувековую поддержку Израиля".

"Вот уже более девяти месяцев израильские военнослужащие борются с террористами. Среди нас сейчас один из этих военнослужащих, Авихай – выходец из эфиопской семьи. 7 октября он буквально пробежал несколько километров, чтобы добраться до зоны противостояния, он героически боролся с террористами и спас много людей. Авихай, все мы бесконечно обязаны тебе за твой героизм".

Глава правительства представил еще нескольких военнослужащих, участвовавших в боях в "черную субботу" и в последующей за 7 октября войне "Железные мечи", проявивших невероятный героизм, перенесших ранения и продолживших сражаться. Каждый военнослужащий был встречен овациями. "Вот такие наши солдаты – непобедимые, несломимые, неустрашимые, – подчеркнул Нетаниягу. – В Торе написано "боритесь, как львы" – это о них, о львах Израиля. Мужчины и женщины, служащие в ЦАХАЛе, прибыли из разных концов света, они принадлежат к разным общинам, они выросли в разных странах, они принадлежат к разным религиям, и они борются с террористами плечом к плечу".

Нетаниягу рассказал, что в числе его гостей в Конгрессе присутствует отец погибшего в Газе военнослужащего: выходец из семьи переживших Холокост, пожертвовавший самым дорогим, чтобы Холокост не повторился. Стоит отметить, что каждый раз, когда Нетаниягу делал паузу для аплодисментов член Палаты представителей Рашида Тлаиб (демократ от Мичигана) поднимала небольшой плакат с надписью: "Военный преступник".

Глава правительства коснулся вопроса огромной поддержки ХАМАСа во всем мире, в том числе в США. "Они поддерживают ХАМАС – тех самых террористов, которые ворвались в спящие поселки и города, которые убивали и насиловали, которые угнали людей в рабство. Этим людям должно быть стыдно", – подчеркнул Нетаниягу.

Он подчеркнул, что Иран поддерживает антиизраильские протесты в США, поддерживает протесты в кампусах университетов, в том числе протест, в ходе которого в День Независимости 4 июля уничтожались флаги США. Нетаниягу напомнил, что в момент его выступления за пределами здания Конгресса бастуют сторонники ХАМАСа, "полезные идиоты, действующие на финансировании враждебных США режимов". "Некоторые из них, что совершенно удивительно, держат плакаты "Геи за Газу" – это то же самое, что куры держали бы плакаты "Куры за KFC", – подчеркнул Нетаниягу. – Они кричат "От реки и до моря Палестина будет свободна" не представляя даже, о какой реке и каком море идет речь".

"Ошибаются не только те, кто протестует в кампусах, но и те, кто этими университетами руководит, – продолжил Нетаниягу. – Через 80 лет после Холокоста эти люди говорят, что отношение к террору "зависит от контекста". Давайте же я напомню вам этот контекст. Сотнями лет евреев уничтожают исключительно за то, что они евреи, исключительно из-за антисемитизма. Это происходит и сейчас: обвиняя Израиль в расизме и геноциде, эти люди стремятся демонизировать евреев, демонизировать израильтян, демонизировать Израиль. Неудивительно, что мы наблюдаем такой рост антисемитизма, в том числе в США. Но я убежден, что мы будем бороться с антисемитизмом и никогда не смиримся с ним. Не позволяйте себя обмануть: кто обвиняет Израиль в геноциде и кровавых нападениях на Газу? Кто обвиняет Израиль в гуманитарном кризисе в Газе? Израиль ежедневно поставляет в Газу провизии, достаточной для 5000-калорийного питания для каждого жителя Газы, но если эти люди голодают, это не потому, что Израиль не присылает продукты, а потому что ХАМАС ворует их".

Нетаниягу напомнил, что в ходе военных действий Израиль делает все возможное и невозможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения: палестинцам рассылаются миллионы сообщений, листовок, предупреждений и указаний, какой район необходимо покинуть и какая дорога безопасна. При этом ХАМАС делает все возможное, чтобы поставить мирное палестинское население под удар: террористы обстреливают Израиль из школ, из больниц, из мечетей, они устраивают штабы в гуманитарных зданиях, они распространяют дезинформацию, призывая мирное население вернуться в зону боев, потому что такова стратегия ХАМАСа: он заинтересован в гибели как можно большего количества палестинцев.

Глава правительства напомнил, что перед тем, как военная операция была распространена на Рафиах, палестинцы угрожали, что это приведет к тысячам смертей мирных жителей. "Я сам был недавно в Рафиахе. И я спросил командующего операцией в Рафиахе: сколько боевиков вы ликвидировали? Он ответил – 12003. Он знал точное число. И я спросил – а сколько мирных жителей? Он ответил – вы не поверите, но практически нисколько". По словам премьера, за исключением случайных потерь от шрапнели и осколков и благодаря своевременной и грамотной эвакуации мирное население удается защитить от военных действий.

Он напомнил, что террористы "оси зла" во главе с Ираном видят в Израиле врага – но не главного врага, потому что главный их враг это США, а Израиль они считают "инструментом американцев". Нетаниягу напомнил о нападениях террористов на американских граждан в Ираке, в Сирии, во множестве других стран. Он подчеркнул, что основная цель "оси зла" – не позволить США играть серьезную роль на Ближнем Востоке, не позволить нести миру, в том числе и арабскому миру, демократические ценности. "Для Ирана Израиль первый, США – вторые. Он использует всех своих саттелитов не просто против Израиля – против США. И когда мы боремся с ХАМАСом – мы боремся с Ираном. Когда мы боремся с Хизбаллой – мы боремся с Ираном. Когда мы боремся с хуситами – мы боремся с Ираном. Мы защищаем не только себя. Мы защищаем вас. И я хочу напомнить вам: наши враги – это ваши враги, наша война это ваша война, и наша победа станет и вашей победой. И победа уже близка".

Нетаниягу напомнил, что "Хизбалла" вступила в войну 8 октября, на следующий день после варварского нападения ХАМАСа на Израиль, и из Ливана на Израиль были выпущены тысячи ракет и заминированных беспилотников, многие люди погибли, население было эвакуировано – многие тысячи людей превратились в беженцев в своей собственной стране. Он подчеркнул, что Израиль твердо намерен вернуть безопасность северным границам и вернуть людей домой.

Нетаниягу напомнил о теснейшем и эффективнейшем сотрудничестве США и Израиля, благодаря помощи разведки США Израилю удавалось и удается предотвратить множество терактов, в сотрудничестве Израиль и США разрабатывают эффективное оружие, которое помогает защищать Израиль – и США. Он напомнил известную фразу Уинстона Черчилля: "Дайте им инструменты, и они сделают всю работу", и перефразировал ее: "Дайте нам инструменты как можно скорее – и мы сделаем всю работу быстро, мы сможем быстрее добиться победы".

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль не воюет с палестинцами, не воюет с ливанцами, не воюет с йеменитами, не воюет с иранцами: Израиль борется с террором: с ХАМАСом, с "Хизбаллой", с хуситами, с режимом аятолл. Он выразил надежду, что все больше и больше стран арабского и мусульманского мира выберут стратегию мирного сосуществования с Израилем, что новое поколение палестинцев будут скандировать не "смерть евреям", а захотят мира с Израилем, что иранцы избавятся от диктатуры аятолл и смогут сотрудничать с Израилем.

Глава правительства выразил благодарность бывшему президенту США Дональду Трампу за его неустанную поддержку Израиля и за историческое решение перенести посольство США в столицу Израиля Иерусалим, единый и неделимый.

Он дал обещание, что как бы долго ни пришлось сражаться, как бы тяжело ни пришлось воевать, Израиль не прогнется, не даст себя сломить, и победит в борьбе со злом, с ненавистью и с террором. Он поблагодарил Америку от имени всех израильтян за неустанную поддержку и помощь. "Благослови Бог Израиль, благослови Бог США", – заключил премьер свое выступление.