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Ближний Восток

Глава ливанского парламента о возможной войне с Израилем: "Ближайший месяц станет определяющим"

время публикации: 25 июня 2024 г., 12:41 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 12:45
Глава ливанского парламента о возможной войне с Израилем: "Ближайший месяц станет определяющим"
AP Photo/Hussein Malla

Агентство Maan цитирует интервью, которое дал председатель парламента Ливана Неби Берри агентству Russia Today. Политик заявил, что ближайший месяц станет определяющим, признав, что не испытывает оптимизма.

"Мы встречались с американским посланником Амосом Хохштейном и ждем, что после визита в Тель-Авив он даст нам ответы, но пока этого не произошло", – сказал он. По его словам, Хохштейн предложил отвести "Хизбаллу" на восемь километров от границы, и в ответ он потребовал, чтобы на столько же отступила и израильская армия.

Глава парламента обвинил Израиль в нарушении резолюции №1701, положившей конец Второй ливанской войны. Он также прокомментировал публикации, согласно которым "Хизбалла" хранит ракеты в Международном аэропорту Бейрута. "Фальсификации о Бейрутском аэропорту появляются не впервые", – сказал он.

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