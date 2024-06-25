Глава ливанского парламента о возможной войне с Израилем: "Ближайший месяц станет определяющим"
Агентство Maan цитирует интервью, которое дал председатель парламента Ливана Неби Берри агентству Russia Today. Политик заявил, что ближайший месяц станет определяющим, признав, что не испытывает оптимизма.
"Мы встречались с американским посланником Амосом Хохштейном и ждем, что после визита в Тель-Авив он даст нам ответы, но пока этого не произошло", – сказал он. По его словам, Хохштейн предложил отвести "Хизбаллу" на восемь километров от границы, и в ответ он потребовал, чтобы на столько же отступила и израильская армия.
Глава парламента обвинил Израиль в нарушении резолюции №1701, положившей конец Второй ливанской войны. Он также прокомментировал публикации, согласно которым "Хизбалла" хранит ракеты в Международном аэропорту Бейрута. "Фальсификации о Бейрутском аэропорту появляются не впервые", – сказал он.