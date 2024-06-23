Sunday Telegraph: "Хизбалла" хранит ракеты на складах в аэропорту Бейрута

Британское издание Sunday Telegraph со ссылкой на источники в Ливане пишет, что на складах в международном аэропорту Бейрута находятся склады вооружений "Хизбаллы".

В публикации говорится, что "Хизбалла" подкупила таможню, чтобы иметь возможность хранить в аэропорту оружие, доставленное из Ирана. Причем в статье утверждается, что речь идет об "огромном количестве" оружия.

В частности, Sunday Telegraph пишет, что на складах бейрутского аэропорта хранятся ракеты иранского производства "Фалак", "Фатех-110" и М-600 (дальностью до 300 км), ПТРК "Корнет" (АТ-14) российского производства, баллистические ракеты малой дальности "Буркан", а также гексоген.

Аэропорт имени Рафика Харири, расположенный в нескольких километрах от центра Бейрута, может стать главной военной целью в случае начала масштабной войны между "Хизбаллой" и Израилем, отмечается в статье.

Источник Telegraph сообщил, что в ноябре 2023 года в аэропорт Бейрута прямым рейсом из Ирана были доставлены "необычно большие ящики".

"Если аэропорт разбомбят, Ливану придет конец", - говорит другой источник.

Гассан Хасбани, бывший заместитель премьер-министра и депутат парламента, заявил, что фактический контроль "Хизбаллы" над аэропортом Бейрута уже давно вызывает беспокойство у властей Ливана, и особенно сейчас, когда он становится потенциальной военной целью в конфликте с Израилем.

На позапрошлой неделе вице-адмирал резерва Элиэзер (Чейни) Маром, бывший командующий ВМС ЦАХАЛа, заявлял, что нужно объявить войну не "Хизбалле", а Ливану, ответственному за действия "Хизбаллы" против Израиля. И первыми целями он называл аэропорт и морской порт Бейрута. 23 июня глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о назначении Элиэзера Марома на пост координатора по северу страны.