ООН угрожает приостановить гуманитарную помощь сектору Газы

Представители ООН предупредили Израиль, что они могут приостановить оказание гуманитарной помощи жителям Газы, если срочно не будут приняты меры по защите сотрудников гуманитарных миссий. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, соответствующее письмо с предупреждением было передано в Иерусалим, и в нем, среди прочего говорилось, что Израиль должен предоставить сотрудникам ООН "прямую связь с израильскими военными в секторе Газы".

При этом источники в ООН в беседе с журналистами подчеркнули, что окончательное решение о приостановке гуманитарных миссий в Газе еще не принято, так как переговоры с Израилем продолжаются.