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12-й телеканал: в Газу доставлен странный груз – в сопровождении охранников из ОАЭ

время публикации: 25 июня 2024 г., 09:01 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 09:06
12-й телеканал: в Газу доставлен странный груз – в сопровождении охранников из ОАЭ
Abed Rahim Khatib/Flash90

Новости 12-го телеканала сообщают, что 24 июня в сектор Газы въехал гуманитарный конвой с товарами двойного назначения. Чтобы не позволить ХАМАСу захватить груз, конвой сопровождали 33 вооруженных охранника из Объединенных Арабских Эмиратов.

Конвой прибыл из Египта и должен был въехать в сектор через КПП "Керем Шалом", а оттуда направиться в Эмиратскую больницу Газы. Она задержалась на КПП на несколько часов, что повлияло и на график оперативных действий ЦАХАЛа в секторе.

По сведениям телеканала, грузовики везли продовольствие, медикаменты, а также упаковки гвоздей и болтов различных размеров, железную проволоку, керамические бронежилеты и каски. Защитное вооружение может быть использовано террористами в бою, а гвозди и болты применяются для увеличения числа пострадавших при взрыве.

Также сообщается, что армейские представители подтвердили номенклатуру груза, а также тот факт, что конвой сопровождали охранники из ОАЭ. Они отметили, что решение о грузе и сопровождающих принимаются не на армейском, а на политическом уровне.

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