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Ближний Восток

В Иране казнены еще три "израильских агента"

Война с Ираном
время публикации: 25 июня 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 09:33
В Иране казнены еще три "израильских агента"
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

Утром 25 июня в расположенной на северо-западе Ирана тюрьме "Урмия" были повешены три человека, призванные виновными в шпионаже в пользу Израиля. Согласно вердикту, под видом груза алкогольных напитков они контрабандно доставили в Иран "оборудование для убийства".

В заявлении юридических властей не сообщается, когда они были арестованы. Осудили их по статьям о "ведении войны против Аллаха" и "распространении коррупции путем сотрудничества с Израилем".

Таким образом, с начала войны между Израилем и Ираном власти Исламской республики сообщили о шестерых казненных за сотрудничество с "Мосадом". Арестованы по этому обвинению сотни человек.

Ближний Восток
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