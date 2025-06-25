В Иране казнены еще три "израильских агента"

Утром 25 июня в расположенной на северо-западе Ирана тюрьме "Урмия" были повешены три человека, призванные виновными в шпионаже в пользу Израиля. Согласно вердикту, под видом груза алкогольных напитков они контрабандно доставили в Иран "оборудование для убийства".

В заявлении юридических властей не сообщается, когда они были арестованы. Осудили их по статьям о "ведении войны против Аллаха" и "распространении коррупции путем сотрудничества с Израилем".

Таким образом, с начала войны между Израилем и Ираном власти Исламской республики сообщили о шестерых казненных за сотрудничество с "Мосадом". Арестованы по этому обвинению сотни человек.