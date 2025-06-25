Трамп против CNN: "Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены"

Президент США Дональд Трамп подверг критике сообщения американских СМИ, согласно которым в результате американских и израильских ударов ядерная программа Ирана была замедлена всего на несколько месяцев.

"Fake News. CNN вместе с терпящей крах New York Times объединились в попытке дискредитировать один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Народ знает, чего стоят эти публикации", – написал он в социальной сети Truth Social.

Президент также процитировал своего посланника в регионе Стивена Виткоффа, сообщившего, что на предприятие в Фордо было сброшено 12 противобункерных бомб, полностью уничтоживших объект. "Утверждать, что мы не достигли цели просто нелепо", – заявил представитель администрации.

Несколькими часами ранее телеканал CNN передал: по предварительной оценке американской разведки, ударами, которые нанесли США 22 июня, не были уничтожены основные компоненты ядерной программы Ирана, а сама программа отброшена назад на несколько месяцев.

По данным телеканала, такая оценка была дана разведывательным управлением министерства обороны США. Она основана на оценке повреждений, проведенной CENTCOM после нанесения ударов.

Два источника CNN, знакомые с заключением разведки, подчеркивали то, что в ходе операции не были уничтожены запасы обогащенного урана и практически не пострадали центрифуги. "По оценкам разведывательного управления, США не уничтожили, а отбросили назад на несколько месяцев ядерную программу", – заявил один из источников.