ЦАХАЛ опубликовал на арабском языке обращение к молодежи Ливана, в котором возложил на "Хизбаллу" ответственность за бедствия страны.

Майор ЦАХАЛа Элла Вауийя в послании, адресованном "девушкам и юношам Ливана", пишет, что мечтой ливанской молодежи была не война, а университет, не тревога, а успех, и что они хотели сдавать экзамены, чтобы строить свое будущее.

Однако, как говорится в обращении, "Хизбалла" подвергла Ливан "другому экзамену", который ливанцы не выбирали, – испытанию, показавшему, "кто поддерживает их мечты, а кто их крадет, кто строит будущее, а кто роет туннели, кто открывает двери университетов, а кто – двери войн". По версии ЦАХАЛа, главный урок этого "экзамена" в том, что Ливан заслуживает государства, делающего ставку на знания, а не на оружие.

В обращении подчеркивается, что молодежь мечтает о процветающем, безопасном и открытом Ливане, а подлинным успехом стало бы возвращение страны к самой себе – "свободной и суверенной родине", в которой нет места тем, кто на десятилетия "присвоил ее волю и похитил ее будущее".