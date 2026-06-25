Командующий подразделения "Кудс" выступил с новыми угрозами в адрес Израиля

Командующий силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Каани обратился с угрозами в адрес Израиля, заявив, что если израильтяне сегодня не отступят по собственной воле, то завтра будут вынуждены бежать "с позором". Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

В послании, приуроченном к шиитскому траурному дню Ашура, Каани потребовал, чтобы Израиль покинул весь Ливан, назвав эту территорию "полем сопротивления, а не плацдармом для оккупантов". Он повторил, что если отступление не произойдет добровольно сегодня, то завтра обернется бегством и поражением.

Командующий силами "Кудс" также призвал не забывать о выводе израильских войск из Ливана в 2000 году и о "историческом завете" лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы, произнесенном в Бинт-Джбейле. По словам Каани, это обещание по-прежнему в силе.

Эти угрозы были озвучены в последний день проходящих в Вашингтоне переговоров между Израилем и Ливаном.