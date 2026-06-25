Муса Абу Марзук: "Что делать с евреями, станет ясно, когда погибнет Израиль"

Заместитель главы политбюро террористической группировки ХАМАС Муса Абу Марзук ответил на вопрос стоящего на непримиримых антиизраильских позициях российского издания "Завтра" о будущем израильских евреев.

"Израиль – искусственное образование. Его возникновение и существование связано с поддержкой так называемого Запада. Но Запад – это абстрактное понятие. Речь идёт об особой страте, которую принято называть глобалистами. Сейчас мы наблюдаем деформацию и разрушение глобалистского проекта, в рамках которого существовал Израиль. Очень скоро некогда изобильный поток внешней поддержки Израиля иссякнет, и тогда агрессивный террористический сионо-фашистский Израиль перестанет существовать. Но 11 миллионов ближневосточных евреев никуда не денутся. Считает ли ХАМАС возможным в постглобальном мире существование государства евреев в виде мирной автономии внутри Палестины? Если это невозможно в принципе, то может ли ХАМАС гарантировать бескровную организованную эвакуацию евреев из региона?" – спросило издание.

"Когда погибнет Израиль, тогда и будет ясно, что делать. В ходе последней войны полмиллиона израильтян быстро покинули территорию оккупированной Палестины, хотя они и не почувствовали настоящей угрозы для жизни. Эта угроза была на уровне психологии, в области страхов. Я думаю, если возникнет реальная угроза жизни для израильтян, количество уезжающих евреев вырастет в разы. Сами израильтяне приводят такие данные: если Иран получит ядерное оружие, то более половины населения покинет территорию Израиля", – ответил главарь террористов.

"Израильское общество неоднородно, оно разделено на выходцев из Англии, Франции, Германии, с Украины и даже из арабских стран, поэтому эти люди не нуждаются в создании нового еврейского государства даже в виде автономии. Они могут вернуться в страны, где проживали их деды. Если кто-то из них, не посягавший на права палестинцев, захочет остаться на нашей земле – добро пожаловать, мы за многонациональное и многоконфессиональное государство. Мы исповедуем ислам, но христианство и иудаизм – близкие нам религии. Именно это позволяет нам уживаться друг с другом. Мы верим в возможность построения справедливого и гуманного общества", – добавил лидер ХАМАСа.