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Ближний Восток

Оман объявил о безопасном коридоре в Ормузском проливе, КСИР угрожает "нарушителям"

Иран
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 25 июня 2026 г., 12:09 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 12:12
Оман объявил о безопасном коридоре в Ормузском проливе, КСИР угрожает "нарушителям"
AP Photo

Власти Омана сообщили, что совместно с Международной морской организацией обеспечат временный коридор, через который торговые суда смогут безопасно пересекать Ормузский пролив. Точные координаты коридора будут сообщены.

"Эта мера призвана обеспечить свободу судоходства через стратегический водный путь согласно нормам международного права и морского права, гарантирующего свободу судоходства без взимания пошлин", – говорится в заявлении.

После этого Корпус стражей исламской революции сообщил, что не допустит прохода через пролив без координации: "Маршрут, о котором заявляют некоторые, без координации с Ираном и по несогласованным с нами коридорам, опасен и неприемлем. Согласование с нами обязательно. Мы примем меры против тех, кто нарушит это указание".

Ближний Восток
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