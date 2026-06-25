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Ближний Восток

WSJ: Иран атаковал судно в Ормузском заливе

Война с Ираном
Иран
время публикации: 25 июня 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 22:15
WSJ: Иран атаковал судно в Ормузском заливе
AP Photo/Asghar Besharati

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на два высокопоставленных американских источника пишет, что Корпус стражей исламской революции атаковал в четверг, 25 июня, судно в Ормузском заливе. По информации источников, речь идет о грузовом судне под флагом Сингапура, находившемся недалеко от берегов Омана.

Атака произошла спустя несколько часов после того, как военно-морские силы КСИР предупредили суда, что не позволят использовать в проливе морские пути, не одобренные иранским режимом.

Ранее Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте, произошедшем в 7,5 морских милях к юго-востоку от Дахита (Оман). Капитан передал, что его судно было поражено с правого борта снарядом, в результате чего был поврежден капитанский мостик. В результате инцидента не было пострадавших.

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