WSJ: Иран атаковал судно в Ормузском заливе

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на два высокопоставленных американских источника пишет, что Корпус стражей исламской революции атаковал в четверг, 25 июня, судно в Ормузском заливе. По информации источников, речь идет о грузовом судне под флагом Сингапура, находившемся недалеко от берегов Омана.

Атака произошла спустя несколько часов после того, как военно-морские силы КСИР предупредили суда, что не позволят использовать в проливе морские пути, не одобренные иранским режимом.

Ранее Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте, произошедшем в 7,5 морских милях к юго-востоку от Дахита (Оман). Капитан передал, что его судно было поражено с правого борта снарядом, в результате чего был поврежден капитанский мостик. В результате инцидента не было пострадавших.