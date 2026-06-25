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Ближний Восток

Главы МИД стран Залива: прочный мир невозможен без устранения иранских ракет

Война с Ираном
время публикации: 25 июня 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 22:15
Главы МИД стран Залива: прочный мир невозможен без устранения иранских ракет и прокси
AP Photo/Eric Lee

Главы внешнеполитических ведомств стран Персидского залива заявили в четверг, что прочный мир и безопасность в регионе требуют устранения всего спектра исходящих от Ирана угроз, включая его баллистические ракеты, беспилотники и поддержку прокси-сил. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Манаме, на которой присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

В заявлении отмечается, что торговля с Ираном и инвестиции в его экономику могут быть свернуты, если Тегеран не будет выполнять условия соглашения с США.

Ранее в четверг Рубио заявил, что США хотят заключить сделку с Ираном, но не готовы платить за нее "любую цену", и заверил союзников в Персидском заливе, что их интересы будут учтены.

Ближний Восток
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