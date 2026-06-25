UKMTO: возле берегов Омана атаковано судно

Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте, произошедшем в 7,5 морских милях к юго-востоку от Дахита (Оман). Согласно сообщению, грузовое судно было поражено с правого борта неустановленным снарядом, в результате чего был поврежден капитанский мостик.

По данным UKMTO, капитан судна сообщил об отсутствии пострадавших и об отсутствии ущерба окружающей среде. Обстоятельства инцидента расследуют власти. Судам рекомендовано проявлять осторожность при прохождении этого района и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.