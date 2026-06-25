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Ближний Восток

UKMTO: возле берегов Омана атаковано судно

Война с Ираном
время публикации: 25 июня 2026 г., 19:15 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 19:15
UKMTO: возле берегов Омана атаковано судно
UKMTO

Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте, произошедшем в 7,5 морских милях к юго-востоку от Дахита (Оман). Согласно сообщению, грузовое судно было поражено с правого борта неустановленным снарядом, в результате чего был поврежден капитанский мостик.

По данным UKMTO, капитан судна сообщил об отсутствии пострадавших и об отсутствии ущерба окружающей среде. Обстоятельства инцидента расследуют власти. Судам рекомендовано проявлять осторожность при прохождении этого района и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.

Ближний Восток
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