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Ближний Восток

Хуситы вновь заявили, что "успешно" атаковали аэропорт "Бен-Гурион" и авианосец Harry Truman

Йемен
Хуситы
время публикации: 25 марта 2025 г., 03:21 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 05:27
Хуситы вновь заявили, что "успешно" атаковали аэропорт "Бен-Гурион" и авианосец Harry Truman
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Руководство йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) объявило: ""Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион"".

В заявлении хуситов утверждается, что атака была успешной.

Как и в прошлых случаях за последнюю неделю, в результате обстрелов из Йемена на территории Израиля значительного ущерба не было. Хуситы не впервые заявляют об ударе по "Бен-Гуриону", хотя израильские ПРО и силы ПВО, как правило, перехватывают их баллистические ракеты за пределами воздушного пространства Израиля.

После обстрела вечером 24 марта примерно на 20 минут были приостановлены вылеты из аэропорта "Бен-Гурион" и прием авиарейсов.

Также хуситы заявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море с применением ракет и беспилотников. Центральное командование армии США (Centcom) об ущербе не сообщало.

Ближний Восток
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