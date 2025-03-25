Хуситы вновь заявили, что "успешно" атаковали аэропорт "Бен-Гурион" и авианосец Harry Truman

Руководство йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) объявило: ""Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион"".

В заявлении хуситов утверждается, что атака была успешной.

Как и в прошлых случаях за последнюю неделю, в результате обстрелов из Йемена на территории Израиля значительного ущерба не было. Хуситы не впервые заявляют об ударе по "Бен-Гуриону", хотя израильские ПРО и силы ПВО, как правило, перехватывают их баллистические ракеты за пределами воздушного пространства Израиля.

После обстрела вечером 24 марта примерно на 20 минут были приостановлены вылеты из аэропорта "Бен-Гурион" и прием авиарейсов.

Также хуситы заявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море с применением ракет и беспилотников. Центральное командование армии США (Centcom) об ущербе не сообщало.