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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 мая 2021 г., 21:48

США откроют консульство в Иерусалиме, чтобы поддержать палестинцев

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США откроют консульство в Иерусалиме, чтобы поддержать палестинцев

Повестка встреч, которые провел государственный секретарь США Энтони Блинкен с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази, свидетельствует, что одной из главных своих задач в регионе администрация Джо Байдена считает укрепление Палестинской администрации.

Как сообщает Walla, на встрече с Нетаниягу американский политик поднял вопрос о возобновлении работы консульства США в Иерусалиме. Миссия отвечала за дипломатические контакты США и ПА, пока президент Трамп не подчинил ее перенесенному в израильскую столицу посольству.

Новая администрация намерена вернуть представительству прежнюю функцию. Это станет значительным шагом в восстановлении контактов с палестинской стороной. Предложение было прохладно воспринято главой израильского правительства, но встретила понимание у Ашкенази и Ганца.


Телеканал "Кан" передает, что Блинкен потребовал от израильских властей подготовить пакет послаблений палестинцам. Эти жесты доброй воли должны укрепить Палестинскую администрацию, которая стала главным проигравшим в результате операции "Страж стен".

Речь идет об экономических проектах и расширении сотрудничества в сфере безопасности. США также выступают за то, чтобы средства, передаваемые Катаром на нужды сектора Газы, проходили через Палестинскую администрацию. Канал отмечает, что Нетаниягу видел в помощи Катара способ вбить еще один клин между ФАТХом и ХАМАСом.

Блинкен также посетил Рамаллу и встретился с председателем ПА Махмудом Аббасом. Он сообщил, что администрация США окажет палестинцам финансовую помощь в размере 75 миллионов шекелей.

Напомним, что Блинкен прибыл на Ближний Восток впервые после вступления в должность главы американской внешнеполитической службы. В программе турне – посещение Египта, сыгравшего ключевую роль в достижении прекращения огня между Израилем и ХАМАСом, и Иордании, стремящейся укрепить свой статус хранителя святынь Иерусалима.

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