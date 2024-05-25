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Ближний Восток

Взрывы в Сирии; погибли два террориста "Хизбаллы" и офицер, "близкий к Ирану"

время публикации: 25 мая 2024 г., 14:11 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 14:16
Взрывы в Сирии; погибли два террориста "Хизбаллы" и офицер, "близкий к Ирану"
AP Photo/Hassan Ammar

Арабские СМИ сообщают о двух взрывах в Сирии (в Дамске и Хомсе), ответственность за которые может быть возложена на Израиль.

В результате первого инцидента в Дамаске, недалеко от иранского консульства, взорвался автомобиль, погиб находившийся в нем человек. Его имя пока не сообщается, однако, по имеющимся данным, это некий офицер, близкий к Ирану и "Хизбалле".

Второй инцидент произошел в Хомсе, когда беспилотник атаковал грузовой и легкой автомобили. В результате этого нападения погибли два террориста "Хизбаллы".

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