Взрывы в Сирии; погибли два террориста "Хизбаллы" и офицер, "близкий к Ирану"

Арабские СМИ сообщают о двух взрывах в Сирии (в Дамске и Хомсе), ответственность за которые может быть возложена на Израиль.

В результате первого инцидента в Дамаске, недалеко от иранского консульства, взорвался автомобиль, погиб находившийся в нем человек. Его имя пока не сообщается, однако, по имеющимся данным, это некий офицер, близкий к Ирану и "Хизбалле".

Второй инцидент произошел в Хомсе, когда беспилотник атаковал грузовой и легкой автомобили. В результате этого нападения погибли два террориста "Хизбаллы".