Убийца видного противника "Хизбаллы" передан ливанским властям

Командование ливанской армии объявило об аресте мужчины, подозреваемого в похищении и убийстве Паскаля Слимана – высокопоставленного активиста христианского движения "Ливанские силы". Тело Слимана было обнаружено в апреле 2024 года в сирийском Хомсе.

Подозреваемый был задержан в Сирии и передан ливанской стороне. "Задержанный – главарь банды, занимавшейся похищениями и ограблениями. На его имя выдан не один ордер на арест", – говорится в заявлении.

"Ливанские силы" – основные противники "Хизбаллы". Они выступали и против режима Башара Асада, который был свергнут группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" в декабре 2024 года. Эта группировка и сформировало новое сирийское правительство, а ее лидер стал президентом Сирии.