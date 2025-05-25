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Ближний Восток

Убийца видного противника "Хизбаллы" передан ливанским властям

Сирия
Ливан
время публикации: 25 мая 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 12:07
Убийца видного противника "Хизбаллы" передан ливанским властям
AP Photo/Hussein Malla

Командование ливанской армии объявило об аресте мужчины, подозреваемого в похищении и убийстве Паскаля Слимана – высокопоставленного активиста христианского движения "Ливанские силы". Тело Слимана было обнаружено в апреле 2024 года в сирийском Хомсе.

Подозреваемый был задержан в Сирии и передан ливанской стороне. "Задержанный – главарь банды, занимавшейся похищениями и ограблениями. На его имя выдан не один ордер на арест", – говорится в заявлении.

"Ливанские силы" – основные противники "Хизбаллы". Они выступали и против режима Башара Асада, который был свергнут группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" в декабре 2024 года. Эта группировка и сформировало новое сирийское правительство, а ее лидер стал президентом Сирии.

Ближний Восток
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Тело похищенного в Ливане противника "Хизбаллы" обнаружили в сирийском Хомсе