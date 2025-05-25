Новые власти Сирии помогут США в поисках пропавших без вести американцев

Посол США в Турции и специальный представитель американской администрации в Сирии Том Баррак сообщил, что новые сирийские власти согласились помочь американцам в поисках граждан США, которые пропали без вести на территории Сирии во время гражданской войны.

"Правительство Сирии согласилось помочь США в обнаружении и возвращении на родину американских граждан или их останков. Семьи Остина Тайса, Маджда Камалмаза и Кайлы Мюллер имеют право на то, чтобы поставить точку", – сообщил он в социальной сети Х.

В середине мая стало известно, что в городе Дабик на севере Сирии катарская поисковая группа обнаружила останки 30 человек, которые, как предполагается, были убиты боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Катар ответил согласием на просьбу ФБР участвовать в проверках ДНК, призванных установить личность погибших. Чем объясняется это просьба, не сообщается, однако предположительно, среди жертв могут быть и граждане США.

Террористами ИГ были убиты американские журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф, сотрудники гуманитарных организаций Кайла Мюллер и Питер Кассиг. Неизвестной остается судьба британского журналиста Джона Кэнтли, который был похищен в 2012 году.