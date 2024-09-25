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Ближний Восток

Reuters: около 1500 боевиков "Хизбаллы" выведены из строя вследствие взрывов пейджеров и раций

время публикации: 25 сентября 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 13:29
Reuters: около 1500 боевиков "Хизбаллы" выведены из строя вследствие взрывов пейджеров и раций
AP Photo/Mohammed Zaatari

Агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанской террористической организации "Хизбалла" передает, что подрыв пейджеров и раций 17-18 сентября 2024 года вывел из строя около 1500 командиров и боевиков этой группировки. Многие из них ослепли или лишились рук.

В то же время Reuters отмечает, что гибкая структура позволяет "Хизбалле" быстро находить замену ключевым командирам, которых уничтожает Израиль.

Отмечается также, что "Хизбалла" создала настолько обширную сеть туннелей и накопила такой огромный арсенал ракет, что пока выдерживает беспрецедентные израильские удары и сохраняет боеспособность.

В публикации отмечается: по оценке Конгресса США, "Хизбалла" на начало войны располагала примерно 40000-50000 боевиками. При этом генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла утверждает, что у группировки 100 тысяч боевиков.

Ближний Восток
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