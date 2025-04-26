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Ближний Восток

В порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Сотни пострадавших

Иран
время публикации: 26 апреля 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 15:36
В порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Сотни пострадавших
Соцсети

Иранские СМИ сообщили в субботу, 26 апреля, о мощном взрыве, произошедшем в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас на юге Ирана. Позже были опубликованы кадры, запечатлевшие пожар, бушующий в порту, где расположены нефтяные и нефтехимические объекты.

По последним данным, в результате инцидента пострадали более 500 человек. На данный момент о жертвах не сообщается. Власти объявили, что порт закрыт из-за проведения спасательной операции и тушения пожара.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что взрыв произошел из-за возгорания топливных резервуаров по неясной пока причине. В порт немедленно прибыли спасательные силы, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции и силы быстрого реагирования.

Однако позднее иранское государственное телевидение опровергло эту информацию.

Позднее агентство IRNA сообщило, что источником взрыва стал склад опасных материалов и химикатов, расположенный в порту.

Точные причины взрыва и масштабы возможного ущерба пока не разглашаются. Ответственные органы пока не дали официальных комментариев по этому вопросу, сообщает ISNA; агентство продолжает попытки получить дополнительную информацию по этому вопросу.

Дым от взрыва был оранжево-серым, предположительно, взорвался химический груз.

Ближний Восток
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