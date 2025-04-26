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Ближний Восток

Названа предварительная причина взрыва в иранском порту, число погибших растет

Иран
время публикации: 26 апреля 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 22:53
Названа предварительная причина взрыва в иранском порту, число погибших растет
Mohammad Rasoul Moradi/IRNA via AP

Возросло до восьми человек число погибших при взрыве в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас в Иране. Еще по меньшей мере 750 пострадали. Президент Масуд Пезешкиан отдал распоряжение о расследовании инцидента.

Пожарным не удается взять возгорание под контроль, есть угроза, что пожар будет разрастаться. Принято решение, что 27 апреля учебные заведения вблизи порта останутся закрытыми.

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани заявила, что по первоначальным данным, взорвались контейнеры с химикатами, которые находились в порту. О халатности при хранении химических веществ заявляет и ведомство по чрезвычайным ситуациям.

Ближний Восток
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