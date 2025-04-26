Названа предварительная причина взрыва в иранском порту, число погибших растет

Возросло до восьми человек число погибших при взрыве в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас в Иране. Еще по меньшей мере 750 пострадали. Президент Масуд Пезешкиан отдал распоряжение о расследовании инцидента.

Пожарным не удается взять возгорание под контроль, есть угроза, что пожар будет разрастаться. Принято решение, что 27 апреля учебные заведения вблизи порта останутся закрытыми.

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани заявила, что по первоначальным данным, взорвались контейнеры с химикатами, которые находились в порту. О халатности при хранении химических веществ заявляет и ведомство по чрезвычайным ситуациям.