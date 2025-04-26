Иранские власти сообщили, что в результате взрыва в порту есть жертвы
время публикации: 26 апреля 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 16:45
Иранские власти сообщили, что в результате взрыва в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас на юге Ирана погибли пять человек. Вероятно, что число жертв будет расти.
По последним данным, в результате инцидента пострадали более 500 человек. Власти объявили, что порт закрыт из-за проведения спасательной операции и тушения пожара.
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