Иранские власти сообщили, что в результате взрыва в порту есть жертвы

Иранские власти сообщили, что в результате взрыва в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас на юге Ирана погибли пять человек. Вероятно, что число жертв будет расти.

По последним данным, в результате инцидента пострадали более 500 человек. Власти объявили, что порт закрыт из-за проведения спасательной операции и тушения пожара.