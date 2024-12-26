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Ближний Восток

"Аль-Арабия": ВВС Израиля уничтожили три военных самолета хуситов

Йемен
Хуситы
время публикации: 26 декабря 2024 г., 20:19 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 20:24
"Аль-Арабия": ВВС Израиля уничтожили три военных самолета хуситов
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в ходе серии ударов, нанесенных ЦАХАЛом по объектам террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, на территории аэропорта были уничтожены три военных самолета.

Ранее аналогичное сообщение опубликовал арабоязычный канал SKYNews, отметив, что удары по аэропортам в Сане были точечными, направленными против боевой авиатехники хуситов, были также атакованы порты в городах Ходейда и Салиф, используемые для переброски иранского оружия и доставки высокопоставленных офицеров КСИР в регион.

Представители хуситов сообщили, что в результате авиаударов по их позициям были убиты три человека, 11 ранены и еще трое пропали без вести. Отмечается, что израильские рейды совпали по времени с трансляцией выступления лидера группировки хуситов Абдул-Малика аль-Хуси.

Ближний Восток
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