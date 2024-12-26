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Ближний Восток

В Турции произведены первые аресты по делу о взрыве на заводе боеприпасов

Турция
время публикации: 26 декабря 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 11:08
В Турции произведены первые аресты по делу о взрыве на заводе боеприпасов
AP Photo/Can Ozer

В Турции арестованы десять человек, подозреваемые в причастности к взрыву на заводе по производству взрывчатки в городе Кареши в провинции Балыкесир. По уточненным данным, чрезвычайное происшествие унесло 11 человеческих жизней, восемь погибших – женщины.

"Следствие продолжается, каждой детали уделяется максимум внимания. Юридический процесс установит, кто несет ответственность за происшедшее", – заявил министр юстиции Йылмаз Тунч. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

Напомним: взрыв произошел в цеху по изготовлению капсюлей, здание обрушилось. Он был такой силы, что вызвал в Кареши землетрясение. На появившихся в интернете роликах можно было увидеть, как над заводом возникает огненный шар, а потом появляются густые клубы дыма.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 декабря 2024

Взрыв на фабрике взрывчатки в Турции, более десяти погибших