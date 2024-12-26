В Турции произведены первые аресты по делу о взрыве на заводе боеприпасов

В Турции арестованы десять человек, подозреваемые в причастности к взрыву на заводе по производству взрывчатки в городе Кареши в провинции Балыкесир. По уточненным данным, чрезвычайное происшествие унесло 11 человеческих жизней, восемь погибших – женщины.

"Следствие продолжается, каждой детали уделяется максимум внимания. Юридический процесс установит, кто несет ответственность за происшедшее", – заявил министр юстиции Йылмаз Тунч. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

Напомним: взрыв произошел в цеху по изготовлению капсюлей, здание обрушилось. Он был такой силы, что вызвал в Кареши землетрясение. На появившихся в интернете роликах можно было увидеть, как над заводом возникает огненный шар, а потом появляются густые клубы дыма.