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Ближний Восток

14 сотрудников новых сил безопасности Сирии убиты сторонниками Асада

Сирия
время публикации: 26 декабря 2024 г., 01:34 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 01:40
14 сотрудников новых сил безопасности Сирии убиты сторонниками Асада
AP Photo/Omar Sanadiki

В пригороде Тартуса на западе Сирии во время операции по задержанию бывшего офицера армии Башара Асада были убиты 14 сотрудников новых сил безопасности страны, созданных из боевиков различных повстанческих группировок.

Об этом сообщил новый министр внутренних дел Сирии, добавив также, что еще десять сотрудников служб безопасности были ранены. Арестовать бывшего офицера армии Асада не удалось.

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