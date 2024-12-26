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Ближний Восток

Глава иракской разведки посетил Дамаск

Сирия
Ирак
время публикации: 26 декабря 2024 г., 15:21 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 15:27
Глава иракской разведки посетил Дамаск
AP Photo/Sam McNeil

Представитель посольства Ирака в Дамаске Бассам аль-Авади сообщил, что глава иракской разведки Хамид аш-Шатри посетил сирийскую столицу и встретился с представителями новых властей Сирии.

Как рассказал дипломат, иракская делегация обсудила с сирийцами развитие событий в Сирии и ситуацию на границе двух государств, с упором на обеспечение безопасности и стабильности в приграничной зоне.

До падения режима Асада через границу двух стран шли поставки иранских вооружений ливанской группировке "Хизбалла". Переходное правительство Сирии, созданное суннитской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" занимает враждебную Ирану позицию.

Ближний Восток
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