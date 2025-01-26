В последние дни американцы вывозят из Израиля военные грузы в Польшу

В воскресенье, 26 января, несколько военно-транспортных самолетов C-17 ВВС США вылетели с авиабазы "​​Рамштайн" в Германии на авиабазу "Хацерим" на юге Израиля, а затем в "Жешув" на востоке Польши, отмечает OSINTdefender.

Это не первые такие рейсы. OSINTtechnical писал о том, что 23 января транспортный самолет C-17 ВВС США вылетел с авиабазы "Рамштайн" в Германии на авиабазу "Неватим" в Израиле, после чего направился в международный аэропорт "Жешув" в Польше.

Аэропорт "Жешув" служит центром почти всей военной помощи, предоставляемой США и NATO для Украины.

Подобные рейсы могут объясняться как продолжением вывоза из Израиля американского оружия и боеприпасов, предназначенных для Украины, так и другими обстоятельствами. Напомним, что американские боеприпасы, прежде всего артиллерийские 155-миллиметровые снаряды, которые хранились на складах в Израиле, американцы вывозили для Украины два года назад. Возможно, "неприкосновенный запас" был обновлен – и идет новый этап вывоза американских боеприпасов. Но не исключены и другие версии.

21 января заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Аскель, выдвинувшая в конце прошлого года законопроект о передаче трофейного оружия российского производства Киеву, встречалась с послом Украины Евгением Корнийчуком. На сайте посольства Украины в Тель-Авиве в тот день было сказано, что Корнийчук поблагодарил Аскель за внесенную в Кнессет законодательную инициативу – передать Украине трофейное оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или в любом другом месте. Он выразил надежду, что соответствующий закон будет принят. По словам украинского дипломата, такое решение стало бы важным этапом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются Украина и Израиль.

14 ноября 2024 года 12-й телеканал рассказал о законопроекте Шарен Аскель, который, как отмечалось, "может осложнить отношения Израиля с Путиным". Законопроект был выдвинут незадолго до того, как Аскель была приведена к присяге в качестве заместителя министра иностранных дел и вошла в правительство. Согласно ее предложению, все оружие российского производства, найденное ЦАХАЛом в Ливане, секторе Газы или на палестинских территориях в Иудее и Самарии, вместо того, чтобы уничтожать, как это делается в настоящий момент, передавать армии Украины. Поскольку Аскель не может продвигать законопроект, являясь членом правительства, этим занимался депутат от "Ликуда" Дан Илуз. Законопроект не получил пока необходимой поддержки. Но инициатива такая была.

Отметим, что минобороны РФ неоднократно заявляло об уничтожении российскими военными на территории Украины многофункциональных радиолокационных станций воздушной разведки (контрбатарейной борьбы) RADA RPS-42 израильского производства. В общей сложности с 1 июля 2024 года минобороны РФ восемь раз заявляло об уничтожении в Украине этих РЛС. Власти Израиля такие заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Достоверность отчетов минобороны РФ о ходе боевых действий в Украине, по мнению многих независимых экспертов, чрезвычайно сомнительна.