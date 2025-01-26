Минздрав Ливана: сегодня в результате обстрелов ЦАХАЛа на юге страны убиты 15 человек

Министерство здравоохранения Ливана заявляет, что в воскресенье, 26 января, в результате обстрелов израильскими военными групп граждан, стремившихся вернуться в свои дома на юге страны, были убиты 15 человек, более 80 получили ранения.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

"Хизбалла" заявила, что приветствует "верный и храбрый народ", стремящийся вернуться в свои дома.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил, что 26 января на юге Ливана военными был открыт огонь "с целью устранения угрозы в нескольких местах, где были замечены подозреваемые, двигавшиеся в их направлении". "Несколько подозреваемых были арестованы в этом районе, когда они действовали вблизи сил ЦАХАЛа и представляли реальную угрозу. Подозреваемые в настоящее время допрашиваются на месте происшествия", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа. При этом израильские военные не комментируют сообщения ливанских источников об убитых и раненых в ходе подобных инцидентов.