Листовки в Ливане: "Эвакуируйтесь, это земля евреев"

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что ливанском сегменте социальных сетей распространяются фотографии листовок, доставленных в приграничные районы воздушными шарами.

Текст на листовках написан на арабском и иврите, и он гласит: "Это земля Израиля и принадлежит евреям. Вы обязаны ее покинуть немедленно". Этот текст проиллюстрирован картой Ливана.

Отметим, что на листовках нет эмблемы ЦАХАЛа, которая обычно присутствует на "официальных" обращениях к жителям фронтовых районов.