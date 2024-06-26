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Листовки в Ливане: "Эвакуируйтесь, это земля евреев"

время публикации: 26 июня 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 20:42
Листовки в Ливане: "Эвакуируйтесь, это земля евреев"
Atia Mohammed/Flash90

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что ливанском сегменте социальных сетей распространяются фотографии листовок, доставленных в приграничные районы воздушными шарами.

Текст на листовках написан на арабском и иврите, и он гласит: "Это земля Израиля и принадлежит евреям. Вы обязаны ее покинуть немедленно". Этот текст проиллюстрирован картой Ливана.

Отметим, что на листовках нет эмблемы ЦАХАЛа, которая обычно присутствует на "официальных" обращениях к жителям фронтовых районов.

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