Листовки в Ливане: "Эвакуируйтесь, это земля евреев"
время публикации: 26 июня 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 20:42
Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что ливанском сегменте социальных сетей распространяются фотографии листовок, доставленных в приграничные районы воздушными шарами.
Текст на листовках написан на арабском и иврите, и он гласит: "Это земля Израиля и принадлежит евреям. Вы обязаны ее покинуть немедленно". Этот текст проиллюстрирован картой Ливана.
Отметим, что на листовках нет эмблемы ЦАХАЛа, которая обычно присутствует на "официальных" обращениях к жителям фронтовых районов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июня 2024