Франция сообщила, что принимала участие в перехвате иранских БПЛА, летевших в Израиль

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил в парламенте, что в последние дни израильско-иранской войны Франция принимала участие в перехвате летевших в Израиль иранских БПЛА.

По словам министра, французские ракеты земля-воздух и боевые самолеты Rafale перехватили в общей сложности менее 10 БПЛА, "пролетавших над французкими объектами на пути в Израиль".

Напомним, что Иран выпустил по Израилю около 1000 ударных беспилотников, из которых только один долетел до израильской территории и попал в здание в Бейт-Шеане.

Франция изначально заявила, что не будет принимать участия в израильских ударах по Ирану, однако поможет в отражении иранских ударов по Израилю.