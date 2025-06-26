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Ближний Восток

Франция сообщила, что принимала участие в перехвате иранских БПЛА, летевших в Израиль

время публикации: 26 июня 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 12:07
Франция сообщила, что принимала участие в перехвате иранских БПЛА, летевших в Израиль
Benoit Tessier/Pool via AP

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил в парламенте, что в последние дни израильско-иранской войны Франция принимала участие в перехвате летевших в Израиль иранских БПЛА.

По словам министра, французские ракеты земля-воздух и боевые самолеты Rafale перехватили в общей сложности менее 10 БПЛА, "пролетавших над французкими объектами на пути в Израиль".

Напомним, что Иран выпустил по Израилю около 1000 ударных беспилотников, из которых только один долетел до израильской территории и попал в здание в Бейт-Шеане.

Франция изначально заявила, что не будет принимать участия в израильских ударах по Ирану, однако поможет в отражении иранских ударов по Израилю.

Ближний Восток
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