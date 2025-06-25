Макрон на иврите и фарси: "У нас есть общая цель. У Ирана не должно быть ядерного оружия"

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х написал о своем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Этот пост он перевел на английский, иврит и фарси.

"Я подчеркнул важность соблюдения всеми сторонами перемирия. У нас общая цель: Иран не должен обладать ядерным оружием. Чтобы это гарантировать, необходимо вернуться к переговорам, как по ядерной программе, так и по баллистическим ракетам", - написал он.