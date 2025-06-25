Макрон на иврите и фарси: "У нас есть общая цель. У Ирана не должно быть ядерного оружия"
время публикации: 25 июня 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 20:42
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х написал о своем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Этот пост он перевел на английский, иврит и фарси.
"Я подчеркнул важность соблюдения всеми сторонами перемирия. У нас общая цель: Иран не должен обладать ядерным оружием. Чтобы это гарантировать, необходимо вернуться к переговорам, как по ядерной программе, так и по баллистическим ракетам", - написал он.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2025