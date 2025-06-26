ХАМАС угрожает расправой бывшему советнику Ханийи за критику действий группировки 7 октября

Ахмад Юсеф Салах, бывший политический советник Исмаила Ханийи, получает угрозы от ХАМАСа. В своем блоге в соцсети Х он написал: "Один из лидеров движения прислал мне сообщение с угрозами по поводу того, что я сказал недавно: "Немедленно прекрати, в противном случае мы заткнем тебя навсегда".

Поводом для угроз стало интервью телеканалу "Аль-Арабия", в котором Ахмад Юсеф Салах раскритиковал ХАМАС за атаку 7 октября, считая, что захват в заложники гражданских лиц и отказ их освободить являются большой ошибкой.

"Эта угроза меня огорчила, и я подумал про себя: ведь некоторые из этих лидеров говорили мне, что они многому научились из политических материалов, которые я писал еще до моего возвращения в Газу несколько лет назад!!", – написал Салах.