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Ближний Восток

ХАМАС угрожает расправой бывшему советнику Ханийи за критику действий группировки 7 октября

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 26 июня 2025 г., 21:31 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 21:31
ХАМАС угрожает расправой бывшему советнику Ханийи за критику действий группировки 7 октября
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Ахмад Юсеф Салах, бывший политический советник Исмаила Ханийи, получает угрозы от ХАМАСа. В своем блоге в соцсети Х он написал: "Один из лидеров движения прислал мне сообщение с угрозами по поводу того, что я сказал недавно: "Немедленно прекрати, в противном случае мы заткнем тебя навсегда".

Поводом для угроз стало интервью телеканалу "Аль-Арабия", в котором Ахмад Юсеф Салах раскритиковал ХАМАС за атаку 7 октября, считая, что захват в заложники гражданских лиц и отказ их освободить являются большой ошибкой.

"Эта угроза меня огорчила, и я подумал про себя: ведь некоторые из этих лидеров говорили мне, что они многому научились из политических материалов, которые я писал еще до моего возвращения в Газу несколько лет назад!!", – написал Салах.

Ближний Восток
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