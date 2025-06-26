x
26 июня 2025
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 июня 2025
|
26 июня 2025
|
последняя новость: 15:35
26 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Подсчет ущерба: иранские источники рассказали о разрушенном ракетном заводе

Война с Ираном
время публикации: 26 июня 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 15:16
Подсчет ущерба: иранские источники рассказали о разрушенном ракетном заводе
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские неправительственные источники продолжают рассказывать об израильских атаках по объектам иранского режима, нанесенных в ходе 12-дневной операции "Народ как лев". В частности, по неподтвержденным сообщениям, в ходе операции был атакован иранский ракетный центр в городе Хомейн в центральной части Ирана.

17 июня, по данным этих источников, был атакован штаб Корпуса Стражей Исламской Революции в Хомейне, а 13 и 16 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ПВО, отвечающие за защиту ядерного объекта в Фордо.

И хотя полного подтверждения относительно конкретного ракетного центра в Хомейне нет, в ходе войны неоднократно сообщалось об израильских атаках в районе этого города, объектами атаки становились ракетные установки, объекты ядерной программы и военные базы.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2025

Потери сторон в 12-дневной войне Израиля против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025

ВВС ЦАХАЛа вновь атакуют военную инфраструктуру в Тегеране и на западе Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2025

ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты ракетной и ядерной программ в Тегеране