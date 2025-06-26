Подсчет ущерба: иранские источники рассказали о разрушенном ракетном заводе

Иранские неправительственные источники продолжают рассказывать об израильских атаках по объектам иранского режима, нанесенных в ходе 12-дневной операции "Народ как лев". В частности, по неподтвержденным сообщениям, в ходе операции был атакован иранский ракетный центр в городе Хомейн в центральной части Ирана.

17 июня, по данным этих источников, был атакован штаб Корпуса Стражей Исламской Революции в Хомейне, а 13 и 16 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ПВО, отвечающие за защиту ядерного объекта в Фордо.

И хотя полного подтверждения относительно конкретного ракетного центра в Хомейне нет, в ходе войны неоднократно сообщалось об израильских атаках в районе этого города, объектами атаки становились ракетные установки, объекты ядерной программы и военные базы.