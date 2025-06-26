Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил о победе над Израилем и США

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, который в течение примерно недели скрывался в бункере из опасения стать жертвой ликвидации, выступил с обращением к иранцам, поздравив их с "победой над Израилем".

В частности, он заявил, что США "вмешались в войну, опасаясь, что Иран "окончательно уничтожит сионистский режим", но "получили пощечину от Тегерана". "С учетом всей этой суматохи и всех этих заявлений, сионистский режим практически нокаутирован и раздавлен под ударами Исламской республики, – утверждает Хаменеи. – И я поздравляю иранскую нацию с победой над лживым сионистским режимом".

"Мы благодарим Аллаха, который помог нашим вооруженным силам, и они смогли прорвать передовую многослойную сионистскую оборону и сровняли с землей множество их гражданских и военных объектов", – утверждает иранский лидер.

В своем заявлении, которое опубликовало иранское полуофициальное информационное агентство Fars, Али Хаменеи заявил, что военные действия США никогда не касались ядерной программы или обогащения урана, а их единственной целью было добиться капитуляции Ирана. "Американский президент сказал: "Иран должен капитулировать", но он слишком много на себя берет", – заявил Хаменеи.

Иранский народ, по его словам, продемонстрировал единство, "был одним голосом и встал плечом к плечу в поддержку вооруженных сил". "США вступили в войну, потому что почувствовали, что если они этого не сделают, сионистский режим будет полностью уничтожен, – утверждает Хаменеи. – Он вмешался, чтобы спасти его, но ничего не добился".

При этом он подчеркивает, что "США не добились никаких достижений в этой войне, Иран вышел победителем и дал Америке звонкую пощечину". Тот факт, что Исламская республика имеет доступ к ключевым центрам США в регионе и может предпринять действия, как только посчитает нужным – весьма существенен, – утверждает верховный лидер Ирана. – Такие действия могут быть повторены и в будущем. В случае любой агрессии враг заплатит высокую цену".