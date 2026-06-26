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Ближний Восток

Трамп: Иран запустил четыре беспилотника по судам, пересекавшим Ормузский пролив

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 26 июня 2026 г., 19:16 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 19:16

Президент США Дональд Трамп написал в сети Truth Social: "Иран запустил как минимум четыре беспилотника по судам, пересекавшим Ормузский пролив. Один из беспилотников нанес прямой удар по верхней палубе крупного и очень дорогого грузового судна. Был причинен ущерб, но судно смогло продолжить свой путь. Мы сбили три других беспилотника. Очевидно, что речь идет о глупом нарушении соглашения о прекращении огня".

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что Корпус стражей исламской революции атаковал судно в Ормузском заливе. По информации источников, речь идет о грузовом судне под флагом Сингапура, находившемся недалеко от берегов Омана.

Атака произошла спустя несколько часов после того, как военно-морские силы КСИР предупредили суда, что не позволят использовать в проливе морские пути, не одобренные иранским режимом.

Ближний Восток
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WSJ: Иран атаковал судно в Ормузском заливе