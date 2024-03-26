Главари ХАМАСа и "Исламского джихада" посетили Тегеран

Глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя посетил 26 марта Тегеран, где встретился с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом.

Делегация ХАМАСа также была принята верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Иранские источники сообщают, что одновременно с Ханийей в Тегеране побывал генсек террористической организации "Исламский джихад" Зияд ан-Нахала.

Исмаил Ханийя. Краткая биография

Родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев Шаати в Газе. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по кафедре арабской литературы, и в том же году вступил в ряды нового "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).

В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина. В 1998 году он возглавил его канцелярию.

В 2004 году ЦАХАЛ уничтожил Ясина. Вскоре после ликвидации Ахмада Ясина, а затем и его преемника Абд аль-Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя возглавил правительство ХАМАСа в Газе.

В мае 2017-го Исмаил Ханийя был избран новым главой политбюро ХАМАСа после того, как его предшественник на этом посту Халид Машаль ушел в отставку.

1 августа 2021 года стало известно, что каденция Ханийи на посту главы политбюро ХАМАСа продлена еще на четыре года.

Исмаил Ханийя в последние годы проживает в Дохе (Катар). Его личное состояние оценивается в более чем 4 миллиарда долларов.

Зияд ан-Нахала. Краткая биография

Родился в 1953 году в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. Подростком несколько раз был задержан израильскими военными и спецслужбами за экстремистские действия. В 1971 году был приговорен к пожизненному заключению как боевик "Арабского фронта освобождения", причастный к терактам. Вышел на свободу 21 мая 1985 года в рамках так называемой "сделки Джибриля" (обмен троих израильских солдат на 1150 заключенных).

После освобождения из тюрьмы вернулся в сектор Газы, где в 1987 году вступил в ряды исламистской террористической организации "Исламский джихад", созданной при поддержке египетских "Братьев-мусульман". По личному поручению первого генерального секретаря "Исламского джихада" Фатхи Шкаки (ликвидирован в октябре 1995-го на Мальте) Зияд ан-Нахала сформировал военное крыло этой организации, получившее называние "Бригады Аль-Кудса". Участвовал в первой интифаде как командир "бригад". Был арестован в апреле 1988-го, в августе того же года выслан в Ливан.

В 1995 году ан-Нахала стал заместителем генерального секретаря "Исламского джихада".

Зияд ан-Нахала входит в число особо опасных террористов, разыскиваемых властями США. За информацию, которая приведет к его поимке, американские власти готовы выплатить 5 миллионов долларов. Счета ан-Нахалы в США заморожены.

Зияд ан-Нахала стал генеральным секретарем "Исламского джихада" 28 сентября 2018 года. Он сменил на этом посту тяжело больного Рамадана Шалаха (в "ИД" утверждают, что Шалах был отравлен израильскими спецслужбами, что привело к серии инсультов).