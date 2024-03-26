Германия возобновляет помощь UNRWA, эмбарго Газы остается в силе

Правительство Германии приняло решение о выделении Агентству ООН по помощи палестинским беженцам 45 миллионов евро. Несколько месяцев назад официальный Берлин заморозил помощь UNRWA из-за причастности ее сотрудников к нападению ХАМАСа на Израиль.

22 миллиона поступят из бюджета министерства экономической помощи и сотрудничества. 15 миллионов евро выделяется на нужды систем здравоохранения и образования беженцам в Ливане и Иордании, семь миллионов пойдут действующей в Ливане программе трудоустройства.

23 миллиона евро предоставит министерство иностранных дел Германии. Средства пойдут на обеспечение нужд беженцев в Иордании, Ливане и Сирии, а также на оплату продовольствия для арабских жителей Западного берега.

Отметим, что в списке территорий отсутствует сектор Газы – именно сотрудники UNRWA в этом анклаве участвовали в терактах 7 октября. В то же время возобновление финансирования позволит агентству высвободить средства на нужды Газы.