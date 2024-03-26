Глава политбюро ХАМАСа отправляется в Иран
время публикации: 26 марта 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 09:44
Глава политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаил Ханийя, постоянно базирующийся в Катаре, 26 марта вылетит в Иран и проведет переговоры с представителями режима аятолл.
В частности, сообщают иранские СМИ, он встретится с министром иностранных дел Исламской республики Иран Хосейном Амир-Абдоллахияном. После завершения переговоров ожидается пресс-конференция.
Визит проходит на фоне срыва очередного раунда переговоров между ХАМАСом и Израилем и серьезного кризиса в отношениях Израиля и США – американцы не стали применять право вето, и Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой возвращение заключенных не увязывается с перемирием.
Ссылки по теме